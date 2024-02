Ancora un’incidente mortale sul lavoro. È successo questo pomeriggio, nella zona artigianale di Novi di Modena, dove un uomo di 57 anni, che stava lavorando sul tetto di una ditta di via Milano, è precipitato facendo un volo da 7 metri. Da una prima ricostruzione, sembra che il lavoratore sia passato sopra un lucernario che avrebbe ceduto sotto il suo peso. La vittima è apparsa subito in condizioni particolarmente gravi: sul posto sono intervenuti, oltre ai Vigili del Fuoco e ai Carabinieri che hanno svolto i primi accertamenti, un’ambulanza e un’automedica da Mirandola, oltre all’elisoccorso fatto arrivare da Parma. Purtroppo, ogni tentativo di rianimare il 57enne si è rivelato vano e il medico non ha potuto fare altro che constatarne il decesso. Sul posto anche la Medicina del Lavoro dell’Ausl per tutti i rilievi di competenza.