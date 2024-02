Grande prestazione per Gregorio Paltrinieri, sul podio per la tredicesima volta ad un Mondiale. Il nuotatore carpigiano ha conquistato una medaglia di bronzo nella finale 800 metri, disputata alla Aspire Dome di Doha. Greg si era qualificato per il rotto della cuffia a questa gara, chiudendo al terzo posto grazie ad una grande lotta nel finale. Il bronzo arriva dopo il quinto posto nella 5 km e l’argento nella staffetta mista.