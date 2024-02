È in gravissime condizioni, trasportata in elisoccorso al Maggiore di Bologna, la donna, 50 anni, che nel primo pomeriggio di oggi è stata travolta da un furgoncino mentre attraversava le strisce pedonali sulla via Emilia all’altezza del Mac 2. Immediati i soccorsi, sul posto un’ambulanza, un’auto medica, due mezzi della Polizia Locale. All’arrivo dei soccorsi la donna non respirava ed è stato quindi necessario effettuare le manovre di rianimazione per poi essere intubarta, quindi il volo verso Bologna. La donna, che lavora per l’Hotel Riverside a due passi dal luogo dove è accaduta la disgrazia, stava raggiungendo la fermata dell’autobus diretto a sud, verso Castelfranco Emilia, quando il furgoncino che viaggiava nella stessa direzione l’ha investita. L’autista si è fermato a prestare soccorso. Tra chi è accorso dopo lo schianto anche chi conosce la donna travolta. Il grave incidente ha fatto riemergere le tante polemiche che da tempo sono state sollevate sulla pericolosità di quel tratto stradale