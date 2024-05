Nel video l’intervista a Cristian Serpini, allenatore Ac Carpi

Finiti per ora i festeggiamenti, per il Carpi è tempo di tornare in campo. Domani alle 16 al “Cabassi” i biancorossi debuttano nella Poule scudetto ospitando la Pianese, sconfitta 1-0 a Campobasso nella prima giornata, poi domenica scenderanno in Molise. Nonostante l’orario infrasettimanale sarà comunque un giorno di festa, col Carpi a cui verrà consegnata a fine gara la coppa per la promozione in Serie C. Serpini non ha ancora parlato con la società per il suo futuro e intanto domani darà spazio a chi ne ha avito meno: pronto Lorenzi in porta, poi difesa con Verza, Frison, Zucchini e Sabattini, in mediana Beretta e Forapani con Bouhali, davanti Gerbino giocherà dietro a Larhrib e Arrondini. L’ultima battuta è per rispondere al tecnico ravennate Gadda che più volte ha ribadito, assieme al ds Grammatica, che la sua squadra i playoff non li avrebbe dovuti fare perché sul campo, senza il caso Pistoiese, il campionato l’avrebbero vinto i giallorossi.