Il Modena che ha brillato sotto il cielo del 2023-24 è stato quello dei ragazzi della Primavera di Paolo Mandelli: la loro spettacolare promozione nel campionato di Primavera2 impone, oltre agli applausi, una doverosa riflessione alla società e, in particolare, al ds Andrea Catellani: quando sarà “Primavera” il nuovo Modena?

Lo sarà ben poco, sicuramente, visto che la serie B è un torneo “da duri” e, come abbiamo visto, di spazio per i giovani ce n’è poco: e, spesso, quando si parla di giovani, si parla di elementi come Kleis Bozhanaj, per citarne uno, che di anni ne ha già 23.

Qui, invece, si sono messi in luce tre giocatori di 19 anni della Primavera canarina, che faranno quasi certamente parte della rosa della prima squadra di mister Bisoli, partendo però da posizioni di retrovia.

I nomi li conosciamo tutti: il bomber Alessandro Ghillani, la mezzala-trequartista Marco Oliva – già al debutto in B a Lecco – e il difensore Edoardo Olivieri, tutti classe 2005.

Il capitano della Primavera, il difensore Riccardo Ori, è un 2004 e probabilmente verrà mandato in prestito altrove.

Mentre il portiere Tommaso Leonardi, 19 anni appena compiuti, potrebbe essere il nuovo terzo portiere, al posto di Filippo Vandelli, che – per questione di età – non potrebbe essere più inserito nella lista degli “Under” e potrebbe essere ceduto in prestito, anche per farlo giocare con continuità.

Se il calcolo dei nuovi innesti fatto da Catellani riguarda 6-7 giocatori da acquistare, alla rosa – che necessita di una poderosa sfoltita – andranno aggiunti almeno questi quattro elementi provenienti dalla Primavera.