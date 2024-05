Nel video le interviste a Marcello Nicolini Modenamoremio, a Gianluca Ferri Giuria di qualità, a Maurizio Fini Giuria di qualità, a Carlo Gregori Giuria di qualità e ad alcuni partecipanti

pomeriggio primaverile baciato dal sole, mettici una passeggiata in centro storico. E poi, le più ghiotte specialità della tradizione da assaporare, da soli o in compagnia. “Stuzzicagente Primavera” non ha deluso le aspettative e ha fatto centro, ancora una volta. Si è svolta ieri la 21esima edizione della kermesse enogastronomica firmata Modenamoremio più amata e apprezzata dai modenesi e non: 18 i locali coinvolti, 22 le aziende, 5mila i gettoni venduti.

Dopo aver fatto la giusta scorta di “gettoni”, via che si parte…

Un’ambita competizione tra gli esercenti (già ci si domanda chi saranno i vincitori), ma anche e soprattutto l’occasione per riscoprire la creatività e la capacità di innovarsi mantenendo sempre ben salde le tradizioni, in un tour che ha permesso ai partecipanti di vivere una domenica unica nel suo genere, tra un nocino, uno gnocco fritto con prosciutto di Modena DOP, un piatto di gramigna al ragù, una birra artigianale e tanto altro ancora. La vera domanda, infatti, non è “cosa mangi?”, ma “è davvero possibile gustare tutti gli assaggi sul menù?”. Risponde la giuria di qualità.