Un week end da urlo per Charles Leclerc.

Pole position e vittoria al Gran Premio di Monaco, nel suo “giardino di casa” di Montecarlo.

E, improvvisamente, si riaprono il Mondiale Piloti e Costruttori.

Soltanto 6° al traguardo, per la prima volta in difficoltà, Max Verstappen, che aveva previsto i problemi della sua Red Bull sul circuito cittadino monegasco.

Il pilota olandese vede ora il proprio vantaggio su Leclerc ridursi sensibilmente: sono solo 31 i punti di ritardo del ferrarista.

Per Leclerc – che ha finalmente sfatato il tabù-Montecarlo, con una dedica tutta per il papà Hervè che non c’è più (dal 2017) – a questo punto le ambizioni aumentano, a partire dal prossimo GP, il 9 giugno a Montreal, in Canada.

Il trionfo-Ferrari è stato completato dal buon 3° posto di Carlos Sainz, dietro a Oscar Piastri (2°) e davanti a Lando Norris e George Russell, rispettivamente quarto e quinto, che hanno preceduto Verstappen e il futuro ferrarista Lewis Hamilton.

La battuta d’arresto della Red Bull riduce il distacco della Scuderia di Maranello a soli 24 punti, nella classifica Costruttori.