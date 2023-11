Nel video l’intervista a Carlo Alberto Rossi, Direttore Generale Lapam Modena

Dopo il successo riscontrato lo scorso anno, si inserisce nella 4° edizione di MoRe Impresa Festiva, l’iniziativa “Manifatture Aperte”, un metodo di orientamento professionale per i giovani e un collegamento tra scuola e mondo del lavoro. 16 le scuole superiori coinvolte con più di 120 classi dalla prima alla quinta, per un totale di oltre 2.500 studenti. 60 le aziende associate a Lapam Confartigianato quest’anno che apriranno le loro porte, ma tante altre avrebbero chiesto di partecipare. Portare fisicamente i ragazzi all’interno delle imprese permette loro innanzitutto di familiarizzare con ambienti di lavoro praticamente sconosciuti ai più e dare un senso anche al loro percorso scolastico. Determinante per i giovani studenti rendersi conto di quali competenze siano necessarie per entrare nel mondo del lavoro