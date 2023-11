Torna il Derby della Secchia in città. A Modena la sfida tra i canarini e la Reggiana non si disputa dal 6 settembre 2021, quando il match allo Stadio Braglia terminò con il risultato finale di 1-1, con le reti di Ogunseye per i gialli e di Neglia per gli amaranto. Alla conclusione di quella stagione di Serie C, il Modena di Tesser vinse il Girone B, chiudendo a +2 sulla seconda classificata, proprio la Reggiana, allenata allora da Aimo Diana. La partita del girone di ritorno, giocata a febbraio era altrettanto decisiva per la Reggiana, che in casa non riuscì ad andare oltre lo 0-0 contro il Modena.

Da quel campionato è iniziata la cavalcata del Modena in Serie B, cavalcata che i canarini stanno portando avanti quest’anno, con il nuovo allenatore Paolo Bianco. Sono cambiati i giocatori, le idee e forse anche un po’ le sensazioni dei tifosi sulla squadra, ma il calore e la rivalità contro la Reggiana è rimasta la stessa e sabato sarà ancora più accesa. Le due squadre infatti tornano ad affrontarsi nel campionato cadetto dopo 30 anni, con l’ultimo incrocio in Serie B che risale alla stagione 1992/93, quando la Reggiana vinse in casa grazie al gol di Corrado, sfida che terminò con petardi e oggetti lanciati in campo da parte degli ultras gialloblù.

I canarini sabato prossimo sono chiamati a ritrovare il successo nel Derby della Secchia, che manca dal 26 maggio 2019, dal 4-1 maturato nella finale dei playoff del Girone D della Serie D, che permise al Modena di ottenere la promozione.

Un’atmosfera infuocata accoglierà al Braglia la sfida piena di storia e rivalità, con la curva Montagnani sold out e oltre 1600 biglietti venduti nel settore ospiti dello Stadio Braglia. E’ ancora emergenza per Bianco, che non avrà a diposizione, come contro il Parma, 6 infortunati e lo squalificato Abiuso.