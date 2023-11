Schianto mortale sulla Nuova Estense, sul viadotto Malandrone, nel comune di Serramazzoni. La tragedia stradale si è consumata poco dopo le 14 di questo pomeriggio, quando per cause ancora in corso di accertamento, un camion e una Dacia Daster si sono scontrati frontalmente, all’altezza di una semicurva. Un impatto violentissimo che non ha lasciato scampo alle persone che viaggiavano sull’auto. Tre le vittime dello schianto: oltre al conducente, al momento ancora da identificare, hanno perso la vita un uomo e una donna, di 73 e 83 anni. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con ambulanze, automedica e anche l’Elisoccorso. È stato richiesto pure l’intervento dei Vigili del Fuoco per la rimozione dei mezzi, in particolare dell’auto che è rimasta incastrata sotto al guard-rail. Operazioni complesse, che hanno richiesto la chiusura al transito della Nuova Estense, nei pressi di località Madonna dei Baldaccini, sia per i soccorsi che per i rilievi. Sul posto anche l’Arma dei Carabinieri.