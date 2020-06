Dissapori passati hanno scatenato una vera e propria lite a colpi di spranga in pieno centro a Modena. È successo ieri mattina tra viale delle Rimembranze e piazzale Risorgimento quando due cittadini albanesi di 44 e 46 anni, si sono resi responsabili di una violenta lite sotto gli occhi increduli dei passati che hanno allertato le forze dell’ordine. I due si conoscevano da tempo in quanto in passato avevano lavorato insieme, sembra però che tra di loro non corresse buon sangue e in un’altra circostanza si erano offesi e minacciati. Questa volta sono passati alle mani. Quando la pattuglia della Volante è arrivata sul posto, gli agenti di Polizia hanno trovato il 46enne seduto su un marciapiede sanguinante, mentre il 44enne è arrivato poco dopo, consegnando agli agenti il tubo metallico e raccontando la sua versione: ha riferito di aver incontrato l’uomo mentre era in macchina, questi lo ha costretto a scendere dal mezzo per un chiarimento ma poi entrambi sono passati alle mani, e il tutto è degenerato in una vera e propria lite violenta. I due sono stati denunciati per lesioni, mentre il 46enne è stato deferito anche per il porto della spranga. L’uomo è stato poi medicato al Pronto Soccorso e dimesso con una prognosi di 5 giorni.