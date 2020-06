È stata aperta un’inchiesta in merito alla terribile tragedia di sabato sera a San Giovanni in Persiceto, nel bolognese, dove a seguito di un incidente stradale hanno perso la vita quattro persone, tra le quali anche due fratelli gemelli di 21 anni, residenti a Nonantola. La procura di Bologna dovrà accertare i dettagli del sinistro, come, tra gli altri, se le cinture erano allacciate e se i conducenti abbiano fatto uso di alcol e droga. Il sinistro ha visto coinvolte due auto sulla provinciale bolognese 568 all’altezza del bar Robby, al civico 99. Nello schianto, violentissimo, oltre ai gemelli ha perso la vita un ragazzo di 20 anni e una bambina di appena 9.