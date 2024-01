Nel video le interviste a:

Grazia Baracchi, Assessore alle Pari Opportunità

Elena Granata, Professoressa associata di Urbanistica Politecnico di Milano

È arrivato alla terza edizione il bando “Senza chiedere permesso”, il progetto che mira a sostenere il lavoro delle donne finanziando misure innovative di welfare aziendale. L’obiettivo è di facilitare e favorire la presenza paritaria delle donne nella vita economica. Sulle spalle delle donne è infatti ancora oggi riversato un forte carico di assistenza e cura, soprattutto tra le mura domestiche, a cui va aggiunto il normale lavoro retribuito: un mix pesante che toglie tempo al benessere personale e spinge spesso a rinunciare all’occupazione. Il bando, elaborato dall’assessorato alle Pari Opportunità, prevede finanziamenti proprio per sostenere progetti che possano meglio conciliare l’alternanza vita privata-lavoro. Alla presentazione del progetto, anche una riflessione globale su come ottenere un lavoro senza differenze di genere. Un cambiamento che passa anche per la struttura stessa della città