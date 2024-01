L’ATTRICE VINCITRICE, VA ALLA PULONIA IL PRIMO “PREMIO CITTÀ DI MODENA”

Emozione e orgoglio per l’attrice modenese Vanna Panciroli, anche conosciuta come la “Pulonia”, che nell’ambito del premio teatrale “L. Riccoboni” ha ricevuto la prima edizione del “Premio Citta’ di Modena” per i suoi interessi culturali e significative presenze attoriali.