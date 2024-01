Nel video le interviste a:

Francesco Petrella, Allenatore Modena Volley

Bruno Mossa De Rezende, Capitano Modena Volley

Sorrisi, grande voglia e soprattutto un gruppo compatto. Sono state queste le sensazioni date dal Modena Volley nel match di domenica scorsa a Monza, chiuso con un successo al tie-break per gli emiliani. Sabato prossimo subito un test complicatissimo al PalaPanini contro Perugia.

Una vittoria che deve far gioire ma che deve dare il là ad un percorso positivo e di crescita per il Modena Volley in questa stagione. Prestazioni e compattezza: queste le due cose da ritrovare soprattutto nei prossimi impegni, a partire dalla proibitiva gara casalinga contro Perugia alle 18 del prossimo 20 gennaio.