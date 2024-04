Dopo la mobilitazione in corso a Torino, con la vendita, dopo appena dieci anni, dello stabilimento ex Bertone di Grugliasco, acquistato all’epoca da Marchionne, per la Maserati arrivano confortanti rassicurazioni sul suo futuro a Modena.

Il numero 1 della casa automobilistica del Tridente, Davide Grasso, ha avuto parole molto incoraggianti per lo stabilmento di viale Ciro Menotti: “Modena è stata, è e continuerà ad essere il cuore pulsante del nostro incredibile brand”.

La dichiarazione di Grasso giunge gradita, proprio durante il “Folgore Day”, a Rimini, per l’anniversario dei 110 anni della Maserati, che segna l’ingresso nel mondo dell’elettrico con la gamma Folgore: l’obiettivo è diventare un marchio full electric dal 2028.

Le più recenti produzioni Maserati, infatti, sono 100% elettriche, distribuite in alcuni degli stabilimenti Stellantis: la Gran Turismo Folgore, prodotta a Mirafiori, il Suv Grecale Folgore, prodotto a Cassino, e – ora – la GranCabrio Folgore, realizzata a Torino.

E lo stabilimento di Modena? Sarà qui che, nel 2025, verrà alla luce la super sportiva MC20 Folgore, che sarà prodotta proprio nella nostra città, parallelamente alla versione termica dello stesso modello.

Infine il nuovo spot di Maserati: il testimonial d’eccezione sarà Damiano, il cantante dei Maneskin.