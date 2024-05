Foto di repertorio

Vigili del fuoco al lavoro ieri intorno alle 16.40 per un incendio sviluppatosi dalla cucina di un appartamento in via Montanara a Sassuolo. La causa una lavastoviglie. Le fiamme si sono propagate anche sulla parte superiore del mobilio contenente la caldaia. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito. Grazie anche al pronto intervento si è evitato che le fiamme coinvolgessero anche il resto della cucina e dell’appartamento. Sul posto sono intervenuti anche i tecnici Hera per quanto di competenza