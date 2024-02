Non si è fatta attendere la risposta – del tutto scomposta e fuori luogo- del centrodestra, che nonostante confermi la presa di contatto e gli incontri con la Professoressa Modena, ha optato per la strada del nome “di bandiera”. “Non è il nostro candidato” hanno scritto Fratelli d’Italia, Forza Italia, la Lega e Noi per l’Italia riferendosi alla nota cardiologa.

Ora si attende di conoscere il nome del candidato della coalizione, dove pare sempre più certa la scelta di Pier Giulio Giacobazzi di Forza Italia.