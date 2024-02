Nel video l’intervista a Roberto Rinaldi, Coordinatore Uil Modena e Reggio Emilia

Quindici morti solo nel 2023; già due dall’inizio di quest’anno. Le vittime sui luoghi di lavoro consegnano a Modena un triste primato in regione, per una piaga che nel corso degli anni non si è mai chiusa. Il primo appuntamento per cercare di arginarla è fissato per il 14 febbraio, quando si terrà un incontro per attivare un tavolo provinciale permanente su salute e sicurezza nei luoghi di lavoro che preveda la partecipazione di tutti i soggetti interessati del territorio, come previsto dal Protocollo regionale. Il sindacato Uil, che sarà presente insieme a Cisl e Cgil, esporrà richieste concrete e prioritarie per la sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori. Secondo i dati relativi al 2023, a Modena gli infortuni sono stati 13.704, di cui 15 mortali, 2 in più rispetto al 2022. Una scia di sangue che purtroppo vede alcuni settori più esposti di altri