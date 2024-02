Nel video le interviste a:

Patrizia Bergonzini, Responsabile attività Neurologia Pediatrica

Lorenzo Iughetti, Direttore Pediatria AOU

Ricorre oggi la giornata Mondiale per l’Epilessia, un evento che promuove la consapevolezza su questo disturbo in più di 180 paesi. Un modo per fare il punto anche a Modena sui numeri e sullo stato dell’arte dei trattamenti per l’epilessia, un disturbo serio e generalmente ricorrente che colpisce le cellule del cervello determinando l’invio di comandi incontrollati al resto del corpo. Numerosi sono soprattutto i bambini colpiti da attacchi epilettici, con il rischio di compromissione del proprio percorso educativo e relazionale. La giornata per l’epilessia mira superare lo stigma su questo disturbo e a sottolineare anche il fatto si tratta di un problema trattabile e curabile in molte sue forme.