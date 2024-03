Nel video l’intervista a Riccardo Righi Candidato Sindaco Carpi

Con oltre 600 voti di vantaggio è Riccardo Righi il nome che per il Partito Democratico e tutto il centrosinistra correrà a Carpi in vista delle elezioni amministrative. A sancirlo sono state le primarie, che lo hanno visto vincere con un 61,1% di preferenze, contro il rivale Giovanni Taurasi, fermo al 38,9%. La vera sfida però inizia ora, ha già annunciato Righi, attuale assessore all’Urbanistica e all’Ambiente, che correrà contro la candidata di centrodestra, Annalisa Arletti. Sotto al suo nome si stringe una coalizione che conta, oltre al Partito Democratico, Carpi Comune, Carpi 2.0, +Europa, Europa Verde, Italia Viva e Laboratorio Carpi. Ringraziando la squadra che lo ha portato a vincere alle primarie, inizia per Righi un lavoro per costruire un programma che parta dall’ascolto includendo elementi cardine quali l’ambiente e la sanità

Non è escluso quindi che Righi possa mettere in campo anche elementi di discontinuità rispetto all’uscente Alberto Bellelli; certamente ciò su cui punterà il nuovo candidato sindaco è un forte dialogo, frazione per frazione