Vandalismi a Formigine. I residenti di via Frosinone e via per Sassuolo hanno segnalato una vera e propria notte di “pazzia”, andata in scena tra venerdì e sabato. Alcune persone (non è chiaro ancora il numero) hanno iniziato a tirare sassi alle finestre, ribaltare i cassonetti, rovesciare e rompere i vasi delle piante. Addirittura un’auto è stata spostata di peso dal parcheggio in cui si trovava. In corso il lavoro delle forze dell’ordine, intervenute sul posto e chiamate a ricostruire quanto accaduto e a individuare i responsabili