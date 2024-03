ECCELLENZE MODENESI, DUE FRANCOBOLLI PER L’ACETO BALSAMICO E LA PERA IGP

Due francobolli per celebrare altrettante eccellenze, la pera Igp e l’Aceto Balsamico, in particolare il manoscritto della sua prima ricetta. Questa la proposta del Comune di Ravarino per esaltare i prodotti tipici del territorio