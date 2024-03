Una 18enne e una minorenne sono state denunciate in stato di libertà dalla Polizia di Stato di Mirandola per furto aggravato in concorso. Le giovanissime sono state identificate il 6 marzo scorso, quando hanno preso alcuni capi di abbigliamento e articoli di profumeria del valore di circa 100 euro e hanno cercato di uscire dal negozio senza pagare, azionando l’allarme antitaccheggio.