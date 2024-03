Nel video le interviste a Barbara Lori Assessora regionale Cooperazione internazionale e a Stefano Bonaccini Presidente della Regione Emilia Romagna

Ieri in un convegno internazionale che si è svolto a Bologna, la Regione Emilia-Romagna ha affrontato alla presenza di partner nazionali ed europei vari temi tra cui, i partenariati territoriali, l’evoluzione della cooperazione allo sviluppo, le sfide globali e le nuove linee di intervento. A questo proposito sono 307 i progetti di cooperazione internazionale allo sviluppo messi in campo dalla Regione dal 2018 al 2023 di cui 164 già conclusi e rendicontati, molti altri conclusi e in fase di rendicontazione.

Negli ultimi 5 anni lo stanziamento complessivo della Regione è stato di 8.657.690 euro con un aumento progressivo annuale di circa il 10%.

Dal 2021 sono stati destinati all’Africa l’80% dei fondi annuali mentre a favore dell’Ucraina 1,8 milioni di euro per progetti di accoglienza in regione e di sostegno in loco per beni di prima necessità, ristrutturazioni, sostegno psicologico ed educativo