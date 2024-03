La Polizia di Stato di Modena ha denunciato in stato d libertà un cittadino ghanese di 18 anni per il reato di ricettazione a seguito dell’intervento di lunedì scorso in via Attiraglio, all’angolo con il cavalcavia Mazzoni. La segnalazione riguardava un cittadino che era riuscito a geolocalizzare il proprio cellulare dopo il furto subito il 23 febbraio scorso. Sul posto era presente solo il 18enne che ha poi consegnato la refurtiva agli agenti. Secondo il giovane straniero avrebbe acquistato per 20 euro il cellulare presso il parco XXII Aprile da uno sconosciuto