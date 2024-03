Nel video l’intervista a Maria Grazia Modena, Cardiologa e candidata sindaca Modena

Così la Professoressa Maria Grazia Modena risponde al direttore generale dell’Azienda Ospedaliero Universitaria Claudio Vagnini, che l’ha non troppo velatamente accusata di “sputare nel piatto in cui mangia” e di dire “bestialità” sul fatto che la sanità modenese non sia più attrattiva come un tempo. La nota cardiologa, forte di una lunga esperienza in corsia, risponde alle accuse senza scomporsi e senza negare la presenza di eccellenze nella sanità modenese. Ma il suo obiettivo principale è quello di offrire una formula in grado di risolvere gli indubbi problemi che stanno vivendo i nosocomi.

La stessa Regione Emilia-Romagna, conscia delle forti difficoltà del sistema sanitario, ha provato a lenire i problemi con nuove misure e riorganizzazioni, come quella dei Cau, i centri di emergenza-urgenza che dovrebbero alleggerire i pronto soccorso. Una misura ritenuta tuttavia inefficace dalla Professoressa Modena.