Nel video le interviste al segretario del Partito Democratico Elly Schlein e al Presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini

E’ iniziata dal Campo Fossoli la visita del segretario del Partito Democratico Elly Schlein per proseguire poi in centro a Carpi per un incontro con la cittadinanza in vista delle prossime elezioni europee.

Ad accogliere la leader del PD e il candidato alla Presidenza della Commissione Europea per il PSE Nicolas Schmit, Romano Prodi, il Presidente Stefano Bonaccini capolista del PD nella circoscrizione nordest alle prossime europee, e il candidato sindaco di Carpi Riccardo Righi. Un momento di riflessione e ricordo in un luogo simbolo per la nascita dell’Europa che la leader del Partito Democratico ha voluto sottolineare

“L’Europa che vogliamo” è il leitmotiv che caratterizza il programma elettorale del Partito Democratico. Un Europa centrale e quanto mai importante come spiega il Presidente Stefano Bonaccini