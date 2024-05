Nel video le interviste a:

Mario Ascari Presidente Fondazione CR Carpi

Valter Caiumi Presidente Confindustria Emilia

Giuseppe Molinari Presidente Camera di Commercio di Modena

I migliori studenti – diplomati, laureati e anche gli insegnanti – del territorio sono stati premiati in una serata di gala che si è svolta al Teatro Comunale di Carpi.

L’edizione 2024 dei “Premi Istruzione” della Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi ha consegnato 160.000 euro a oltre 120 studenti, che si sono particolarmente distinti durante l’anno.

Chi per la media oltre il 9 e l’eccellente conoscenza dell’inglese, chi per la realizzazione di tesi accademiche dedicate a metodologie innovative nelle terapie per il Parkinson, l’epilessia e i disturbi motori, ma anche per contributi concreti nella valorizzazione delle eccellenze agroalimentari.

Pochi mesi dopo l’inaugurazione, l nuovo Polo Universitario di Carpi ha già prodotto i primi risultati positivi.