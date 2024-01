Nel video le interviste a:

Roberto Lugli, Direttore dei Lavori

Andrea Bosi, Assessore Lavori Pubblici

Pedoni e ciclisti possono tornare a transitare nel tratto tra Via Tre Re e Via San Giacomo. I lavori di riqualificazione di Corso Canalchiaro hanno coinvolto anche questa parte della strada, che rimarrà ancora interdetta al passaggio dei veicoli, per consentire l’assestamento dell’asfalto. Le operazioni di ripavimentazione da Via dei Servi hanno portato ad un investimento di circa 360 mila euro. Intanto da febbraio partiranno ulteriori lavori sempre su Corso Canalchiaro, tra via San Giacomo e piazza San Francesco.