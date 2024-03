La Polizia di Stato di Modena ha tratto in arresto una cittadina italiana di 33 anni per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. La donna, già nota alle forze dell’ordine, è stata notata in via Emilia Est, mentre stazionava in modo sospetto di fianco a un’auto. Sotto il tergicristallo gli agenti hanno recuperato una banconota da 20 euro piegata, all’interno della quale si trovava cocaina. Nel suo abbigliamento sono stati trovati altri 4 involucri della stessa sostanza.