Nel video le interviste a:

Gen. Francesco Greco, Vice-Capo Reparto Affari Generali dell’Esercito

Gianluca Pavanello, Ceo di Macron

Canotte, t-shirt, felpe, pantaloncini. Ci sono anche le scarpe. Un’intera linea d’abbigliamento tecnico sportivo pensata per la corsa, l’allenamento e il tempo libero, quella presentata questa mattina all’Interno di Palazzo Ducale, prestigiosa sede dell’Accademia Militare. Si tratta del frutto di una partnership 100% “Made in Emilia”, perché vede collaborare lo stile del brand emiliano Macron con le esigenze tecniche e di performance degli atleti dell’Esercito. Ma non solo, perché la nuova collezione è pensata per accontentare tutti. Dai professionisti, come la campionessa di ginnastica Vanessa Ferrari o il fuoriclasse di tuffi Giovanni Tocci presenti in sala, a chi lo sport lo pratica solo come un passatempo che fa bene al corpo e alla mente.