Nel video l’intervista a Carlo Meschiari, Presidente Comitato di Modena Croce Rossa Italia

160 anni della Croce Rossa Italiana e 137 al servizio della comunità modenese. 137 anni di volontariato, di impegno, passione e duro lavoro per rispondere a qualsiasi vulnerabilità, aiutando chiunque e dovunque. Anni di sfide, superate e vinte con successo dai numerosi volontari della nostra provincia che in ogni momento sono sempre pronti a mettersi in gioco davanti alle emergenze che riguardano il nostro territorio, come nel caso dell’alluvione. Giovani, valori, società, salute: tanti gli stand tematici che hanno riempito piazza Mazzini in questa giornata ricca di significato. Tra le iniziative in programma le dimostrazioni di alcuni volontari che hanno mostrato la sequenza salvavita e le manovre di disostruzione. Con l’occasione è stato anche consegnato un riconoscimento ai tanti volontari che durante la pandemia hanno supportato la cittadinanza.