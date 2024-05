Sarebbe stata violentata in casa, da due amici, di soli 15 e 16 anni. Vittima di un incubo è una ragazzina dodicenne. I contorni della vicenda sono ancora tutti da chiarire, ma secondo quanto ricostruito fino ad ora, la giovane si sarebbe rivolta sabato al Pronto Soccorso. Presa in carico dai medici del reparto di Ginecologia e Ostetricia, nella visita sarebbero stati riscontrati segni di violenza. Il terribile episodio sarebbe avvenuto la settimana prima, nella propria casa, dove la 12enne aveva invitato un’amica e i due ragazzini di poco più grandi per un pomeriggio in compagnia. Lì ci sarebbero state avances, poi la violenza. Il Policlinico ha segnalato il caso alla Questura e ora il referto medico è in mano alla Procura. Sul caso è stato aperto un fascicolo per violenza sessuale di gruppo