Nel video l’intervista alla dott.ssa Lucia Cavazzuti Direttrice cure primarie distretto di Modena e Castelfranco

Ventitré nuovi ambulatori, spazi ampi e moderni e un percorso a colori che identifica le aree di attesa per le visite aiutando i pazienti ad orientarsi. Sono trascorse due settimane dall’inaugurazione del nuovo Poliambulatorio dell’Azienda USL di Modena, pienamente operativo nella nuova sede nel complesso residenziale Windsor Park, in strada San Faustino, dopo il trasferimento da via del Pozzo.

Gli ambulatori sono dotati di attrezzature di nuova acquisizione e sono dedicati alle visite specialistiche. Ogni area di attesa per le visite è contraddistinta da un colore – arancione, rosso, giallo, verde e blu – che viene indicato sia all’ingresso del Poliambulatorio con le frecce direzionali, ma anche sul modulo di prenotazione CUP.