Nel video l’intervista a:

– Giulia Pigoni, Candidata elezioni Europee lista Stati Uniti d’Europa

– Matteo Renzi, Candidato elezioni Europee lista Stati Uniti d’Europa

Corsa alle europee per la consigliera regionale Giulia Pigoni, lanciata oggi dal teatro Carani di Sassuolo da Matteo Renzi. La candidata sassolese corre nella circoscrizione Nord Est, nella lista Stati Uniti d’Europa, nella quale compare anche lo stesso leader di Italia Viva. L’obiettivo è quello di arrivare nel Parlamento di Strasburgo convinti che l’Europa debba essere forte e unita, ma in grado anche si salvaguardare le ricchezze dei propri territori, comprese l’Emilia-Romagna, Modena e Sassuolo. Matteo Renzi rigetta gli estremismi di sinistra e il sovranismo di destra, convinto che serva più Europa anche in Italia, ma anche più italiani in Europa. Sotto questo punto di vista attacca i leader che si candidano senza avere l’intento di sedersi a Strasburgo