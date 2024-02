Nel video l’intervista a Roberta Pinelli, Assessora alle Politiche Sociali

Le foto del cibo immangiabile dato agli anziani della Cra Ramazzini durante il cenone di Capodanno hanno fatto a lungo discutere e hanno riacceso i fari sulla qualità degli alimenti somministrati nelle mense delle case di riposo e non solo. Il caso è stato trattato in consiglio comunale a seguito della deposizione di due interrogazioni, una del Movimento Cinque Stelle e un’altra di Forza Italia, che chiedevano conto del cibo distribuito nelle Cra. Sono previsti relazioni annuali sul servizio e report mensili, ha risposto l’assessora alle Politiche Sociali Roberta Pinelli; ma in merito alla Ramazzini, non sarebbero emerse criticità al di fuori del caso riportato sui giornali e sulla nostra emittente.

Pure i famigliari non avrebbero segnalato problematiche particolari, ha riferito l’assessora Pinelli. Anche se dai controlli non sono emerse irregolarità circa il rispetto delle norme igienico-sanitarie sulla produzione e distribuzione dei pasti, problemi si sono riscontrati sulla “gradevolezza” del cibo.