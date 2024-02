Nel video l’intervista a Stefano Bonaccini, Presidente Regione Emilia-Romagna

L’annuncio che più desta interesse è arrivato a margine della presentazione dei nuovi investimenti sull’edilizia sanitaria in Regione. Viale Aldo Moro sta lavorando a un piano per ridurre il sentito problema delle liste d’attesa. Si tratta di una serie di provvedimenti, ha spiegato lo stesso governatore, Stefano Bonaccini, che sarà pronta “nelle prossime settimane”.

Ancora non sono state rese note le strategie per raggiungere l’obiettivo di ridurre i tempi di attesa, ma la Regione assicura che sarà un percorso condiviso con sindacati e professionisti. Il problema delle liste d’attesa, ha poi rimarcato Bonaccini, si inserisce in criticità strutturali che interessano tutto il Paese a causa della carenza di risorse.

Intanto la Regione ha approvato una delibera che vuole salvaguardare i cantieri delle strutture sanitarie messi a rischio dall’incremento dei costi con un piano complessivo di quasi mezzo miliardo di euro per opere di edilizia, soprattutto per interventi di messa in sicurezza sismica.