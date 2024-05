Si è accasciata improvvisamente sull’asfalto bagnato dalla pioggia, immersa in una pozza di sangue. È accaduto ieri sera davanti alla stazione delle corriere di Modena: si tratta di una donna di 45 anni di origine straniera ma residente in città da anni. Non si sarebbe trattato però di un malore, come sospettavano i tanti accorsi in aiuto: la donna si sarebbe sentita male, infatti, per i postumi di un incidente avvenuto pochi minuti prima lungo via Emilia Ovest. È lì che un automobilista l’avrebbe travolta. Non è chiaro al momento però se questo si sia dato alla fuga senza prima essersi accertato che la donna stesse bene, quindi un auto pirata, o se le abbia prestato soccorso e una volta accertatosi che la donna non avesse riportato ferite, se ne sia andato. Quel che è certo è che la donna, probabilmente in stato di choc, ha proseguito a camminare fino alla stazione, dove è crollata sanguinante. Sono stati proprio i passanti ad accorgersi di lei e a chiamare i soccorsi. In pochi minuti sono arrivati i sanitari del 118 con ambulanza: vista la gravità delle sue condizioni, la donna è stata trasportata a Baggiovara per accertamenti. Sul posto anche gli agenti dell’Infortunistica Stradale che hanno cercato di ricostruire quanto accaduto. Utili saranno le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona per capire dove sia avvenuto l’incidente e risalire all’automobilista.