Due squadre dei vigili del fuoco di Modena sono accorse in via Padre Candido intorno alle 16.45 per un incendio di una casetta di legno di pertinenza della parrocchia della Cittadella. Provvidenziale l’intervento immediato per evitare lo scoppio di alcune bombole di GPL nelle vicinanze. La Polizia di Stato ha fatto allontanare preventivamente alcune persone presenti nelle vicinanze. Sul posto anche Polizia locale e i tecnici di Hera per verificare lo stato di una tubazione del gas in prossimità della zona dove si sono sviluppate le fiamme. Le cause sono in corso di accertamento.