Il furgone, un Citroen Jumpy bianco, è stato ritrovato una decina di giorni dopo la scomparsa dell’imprenditore 54enne in via 5 Giornate di Milano a Sassuolo. Sino ad ora questa informazione non era mai stata trasmessa. A farlo adesso una delle sorelle di Legari a favore delle telecamere di ‘Chi l’ha visto?’ mostrando una multa posta dalla Polizia Locale sassolese sul parabrezza del mezzo che era stato parcheggiato davanti ad un passo carrabile. Un dato che mancava alla comunicazione e che ora spiega anche il motivo per cui le ricerche si sono focalizzate su alcune aree del territorio modenese e sassolese, tra Sassuolo, appunto, e le campagne di Lesignana in prossimità del ponte Veggia e del fiume Secchia. In particolare, al setaccio la boscaglia in via Borgo Venezia. Ad ora nessuna di queste ha dato risultati. Numerosi sono stati gli appelli dei familiari, tra questi quello rivolto a chiunque pensasse di avere informazioni utili, di farsi avanti. Intanto nel registro degli indagati risulta attualmente solo il 37enne di Sassuolo che aveva maturato un importante credito con l’imprenditore edile scomparso e che quella mattina, il 13 luglio, avrebbe incontrato per versargli una parte del dovuto. L’ultimo contatto tra la famiglia e Salvatore Legari è avvenuto intorno alle 13 quando avrebbe comunicato di stare per rientrare, poi di lui più nulla.