Nel video l’intervista all’avvocato Gianni Casale, Studio Casale & Partners

Il tema dei maltrattamenti contro le donne è una triste costante, una piaga che quasi quotidianamente fa parlare di nuove vittime, nuove persecuzioni, nuove paure. Dalla donna minacciata di morte dal compagno che l’ha vista chiamare il numero antiviolenza, a quella perseguitata dal marito che è arrivato a tirarle un calcio mentre era in bicicletta facendola cadere. E tante ancora sono le storie sommerse di donne che a volte faticano anche a denunciare. Un problema complesso, di cui abbiamo parlato con Gianni Casale, avvocato con una lunga esperienza nell’assistere donne in difficoltà

Un problema troppo difficile e delicato per trovarvi rimedio? No, secondo l’avvocato Casale. A livello nazionale servono leggi più incisive, e una maggiore sinergia tra tutti gli enti che hanno il compito e il dovere di tutelare la donna

Lo studio dell’avvocato Casale ha messo insieme un protocollo per così dire “privato” per proteggere le vittime. Un sistema a più livelli che parte dalla possibilità di telefonare ai legali in qualsiasi momento in caso di difficoltà, fino al trasferimento della vittima in un luogo al sicuro, il tutto in coordinamento con le Forze dell’Ordine