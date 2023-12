Vendite in aumento quest’anno nel periodo natalizio. Dal cibo ai libri fino all’abbigliamento il bilancio è stato complessivamente positivo, con crescite rispetto al 2022 per il 70% delle attività commerciali coinvolte nell’indagine di Confesercenti Modena. Bene anche l’affluenza in ristoranti e bar, per cene e pranzi aziendali e in generale per le festività . Si conferma al primo posto la spesa per i generi alimentari, con i modenesi che hanno imbandito le loro tavole con i prodotti della tradizione.

1+2, Marco Poggi, Responsabile delle politiche associative Confesercenti Modena

Tra gli altri settori maggiormente interessati da queste crescite, c’è anche quello legato al benessere, con un +40% per i trattamenti ai capelli.

3, Marco Poggi, Responsabile delle politiche associative Confesercenti Modena

Ben il 90% delle profumerie ha dichiarato vendite stabili o in aumento. Si registra però un calo dei prodotti a basso prezzo e di qualità inferiore, rispetto a quelli di marca.

4, Marco Poggi, Responsabile delle politiche associative Confesercenti Modena