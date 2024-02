La festa più colorata e divertente dell’anno sta per tornare. L’8 febbraio è giovedì grasso, il giorno più importante del Carnevale modenese. E la famiglia Pavironica sta scaldando la carrozza e i cavalli che come ogni anno li porterà in città da Bosco di Sotto. Le amate maschere della tradizione apriranno il grande corteo alle 14. Insieme a loro la musica della banda, coriandoli, caramelle e soprattutto tanti costumi, con circa 600 figuranti provenienti da tutta Italia. Tra le novità, la presenza della bici più grande del mondo, del collezionista Bruno Ferrari di Bomporto. La sfilata inizierà da Piazza Dante passando per via Galvani, viale Monte Kosica, via Bonasi, corso Vittorio Emanuele, e poi via per le strade del centro e i viali, tra Piazza Roma, via Farini, via Emilia, Corso Canalgrande, via Saragozza, viale Rimembranze, Corso Canalchiaro corso Duomo. La meta d’arrivo è sempre quella: la cornice di piazza Grande, dove, dal balcone del Municipio, Sandrone, Sgorghiguelo e la Pulonia terranno il loro celebre Sproloquio. Tv Qui lo seguirà integralmente, trasmettendolo in diretta per chi non potrà assistere sotto alla Ghirlandina. Ma un assaggio dei Pavironici ci sarà anche la mattina. Una sorta di ritorno a casa, perché alle 11, dopo una visita al cantiere, Sandrone si affaccerà dal balcone di palazzo Solmi, su via Emilia, laddove pronunciò il suo primo Sproloquio.