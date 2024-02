Costumi, trucchi e feste private, spesso con l’animatore: chi ha un bambino sa bene che il periodo del Carnevale può costare molto caro. Per i genitori, ma anche per tanti adulti con voglia di festeggiare, in questo 2024 bisognerà mettere mano al portafoglio in maniera più decisa. Secondo l’indagine di Federconsumatori, tra maschere, coriandoli e dolci tipici i rincari di quest’anno ammontano al 5% in più dello scorso anno. Partendo proprio dai protagonisti di ogni carnevale che si rispetti, cioè i costumi, il rischio-salasso quest’anno è particolarmente elevato: la spesa media stimata è di 54 euro per un adulto e di 50 euro per un bambino, rispettivamente il +6 e il +8% rispetto a un anno fa. Anche i trucchi registrano aumenti sostanziosi: per una palette con pennello e cinque colori siamo a 8 euro, mentre un kit con otto colori, pennello e spugnetta a 27. Chi voglia organizzare una festa in maschera, dovrà poi tenere conto della sala, che costa in media 269 euro; del buffet, con 15,90 euro a persona; se poi si aggiunge un truccatore, sono cento euro, mentre per l’animatore sono altri 168 euro circa (un anno fa era il 5% in meno). Ma che festa è senza le decorazioni? E via che si aggiungono i coriandoli (5 euro al kg), le stelle filanti (3.50 euro), i palloncini, qualche trombetta (5,30 al pezzo). Tuttavia, le scappatoie non mancano: c’è l’opzione fai-da-te, per chi ha più manualità. E poi, acquistando online si riescono spesso a portare a casa risparmi importanti, ma occhio sempre ai tempi di spedizione.