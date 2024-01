Nel video le interviste a:

Geminiano Bandiera, Direttore Dipartimento Interaziendale Emergenza-Urgenza

Lucio Brugioni, Direttore Dipartimento Medicina di Area Critica

L’influenza affolla i pronto soccorso e il picco non è ancora finito. Gli ospedali, sotto stress a Modena così come in tutto il resto dell’Italia, hanno dovuto affrontare un boom di accessi con pochi precedenti; tanto che a Baggiovara si è reso anche necessario tamponare l’attesa per un posto letto con barelle d’emergenza. Complice un inverno “tardivo”, i malati di influenza sono passati da 19.15 a 21.44 casi ogni mille assistiti in una sola settimana, con conseguenze pesanti nei pronto soccorso.

Tra gli accessi, anche un alto numero di codici rossi, legati soprattutto a persone non vaccinate. Una situazione difficile, anche se ancora sotto controllo, dicono i direttori dei dipartimenti interessati dal boom di influenza. Anche se il peggio non è ancora passato