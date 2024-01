DAY HOSPITAL, A SASSUOLO NUOVO PUNTO ACCOGLIENZA PER MALATI ONCOLOGICI

Taglio del nastro questa mattina per i nuovi spazi del Day Hospital Oncologico dell’Ospedale di Sassuolo. Inaugurati un’ampia sala per i medici e un punto accoglienza per l’Associazione “Per Vincere Domani”, da anni accanto ai pazienti