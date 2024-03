Nel video, l’intervista a Tea Costa, archipittrice

I colori vivi di Napoli e Ischia, anche dove il mare non c’è. Tea Costa è architetto di professione e pittrice per passione: una “archipittrice” che vive a Formigine, con un’ispirazione…”di sopravvivenza” dedicata ai luoghi a lei più cari. Nonno pittore e mamma pittrice: il destino artistico di Tea Costa era proprio segnato nelle stelle! Con i suoi pennelli, dipinge soprattutto su tela, con tecnica classica, usando colori ad olio, diluiti con olio di lino.

Ma Tea ha anche decorato specchi, dipinto su remi antichi e realizzato pannelli in legno, poi trasformati in tavoli. I luoghi in cui Tea sogna di esporre sono, soprattutto, il centro di Napoli, Clermont-Ferrand (dove ha vissuto per sei anni e ci ha lasciato un pezzetto di cuore), Nizza e Milano. Intanto, potremo ammirare le opere di Tea Costa già in questo week end in centro a Formigine (insieme agli Amici dell’Arte di Formigine), poi domenica 24 marzo ad “Arte in Vigna” a Castelnuovo Rangone (con performance di “danza-pittura”) e il 18 maggio all’inaugurazione della sua mostra personale, alla Galleria d’Arte Cavedoni di Sassuolo.