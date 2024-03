Nel video, Marco De Paolis, Procuratore Generale Militare

“Il dolore e la sete di verità non vanno in prescrizione”. Lo ha detto il Procuratore Generale Militare, Marco De Paolis, all’incontro con gli studenti dell’Istituto Venturi di Modena, per la presentazione – questa mattina nella Biblioteca Storica della scuola – del suo libro dal titolo “Caccia ai nazisti”, con prefazione di Liliana Segre. Un lungo percorso di storia e giustizia compiuto dallo stesso De Paolis, che ha portato ad oltre 500 procedimenti giudiziari contro criminali di guerra. Tra le zone più colpite dai fatti di guerra c’è stata indubbiamente la provincia di Modena: e siamo alla vigilia dell’anniversario della strage di Monchio, avvenuta nel 1944.