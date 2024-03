Nel video le interviste a:

– Alberto Giuliani, Coach Modena Volley

– Alberto Casadei, Direttore Sportivo Modena Volley

Rinnovo di contratto per due anni per Giuliani e conferenza stampa congiunta con lo stesso Giuliani e il Direttore Sportivo Alberto Casadei.

Il Modena Volley non trascura nessun dettaglio – neppure psicologico e motivazionale – alla vigilia di gara3 dei quarti di finale dei playoff scudetto, quella che potrebbe essere, a Trento, l’ultima partita della stagione.

Ma, ancor prima della partita, nell’incontro con la stampa, si è parlato dell’effetto-futuro per Giuliani e per la società.

E l’unione d’intenti si vede anche negli allenamenti in palestra e nei miglioramenti visti nelle partite.

Anche se, con Trento, domenica, forse, non basterà.

Ma coach Giuliani ha un suo obiettivo, che diventa anche un piano per realizzare, chissà, la Grande Impresa.